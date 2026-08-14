CXMT обошла Tencent и стала самой дорогой компанией Китая

Капитализация китайского производителя памяти достигла $524 млрд, хотя его акции за день подешевели на 1,2%: Tencent потеряла больше после отчёта о росте расходов на ИИ-инфраструктуру на 176%

ChangXin Memory Technologies (CXMT) стала самой дорогой китайской компанией по рыночной капитализации, обойдя Tencent: $524 млрд против $511 млрд. Переход произошёл не из-за роста акций CXMT — бумаги производителя памяти за день снизились на 1,2%, тогда как Tencent сильнее отреагировала на финансовый отчёт. Во 2-м квартале интернет-компания увеличила капитальные расходы на 176%, до 52,8 млрд юаней ($7,8 млрд), направив их на вычислительные мощности для своих ИИ-моделей и ИИ-агентов.

Tencent отчиталась о выручке за квартал в размере 204,8 млрд юаней ($30,3 млрд), что на 11% больше, чем годом ранее, однако свободный денежный поток стал отрицательным и составил 13,8 млрд юаней. Американские акции Tencent после публикации отчёта упали на 5,34%, а с начала 2026 года их снижение достигло 26%. При этом выручка от внутренних игровых продуктов выросла на 17%, а от маркетинговых сервисов — на 22%.

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Часть увеличившихся расходов Tencent на ИИ-инфраструктуру достанется CXMT: в июне компании заключили соглашение на поставку серверной DRAM на $3 млрд. В июле CXMT также подписала 5-летний контракт с ByteDance на поставку серверной DRAM стоимостью более $7 млрд. Доля серверной продукции в выручке CXMT выросла с 8,4% в 2024 году до 26,5% в 2025-м. Таким образом, компании, покупающие ИИ-оборудование, несут более высокие расходы, тогда как поставщик одного из компонентов этой инфраструктуры получает от этих заказов дополнительную выручку.

По данным проспекта IPO, в 2025 году CXMT занимала 7,67% мирового рынка DRAM. Её нынешняя капитализация составляет примерно половину капитализации Micron ($1 трлн) и около 60% капитализации SK hynix ($880 млрд). CXMT планирует построить шестой крупный завод и увеличить свою долю рынка DRAM до 30% к 2030 году, однако пока не располагает литографическими установками EUV (ультрафиолетовой литографии), которые используют конкуренты. Компания вышла на операционную прибыль в 1-м квартале 2026 года — 35,43 млрд юаней ($5,2 млрд) против убытка 2,83 млрд юаней годом ранее — на фоне роста цен на DRAM во время продолжающегося дефицита памяти. CXMT стала первой полупроводниковой компанией, возглавившей материковый китайский фондовый рынок за его 35-летнюю историю: 27 июля она провела IPO на $8,6 млрд, а заявок от частных инвесторов оказалось в 212 раз больше доступного объёма.