Большой экран, 7500 мА·ч, 50 Мп и IP64 за 19 тыс. рублей. Бюджетный смартфон Poco C95 Pro вышел в России ⁠ 10

В России запустили продажи нового бюджетного смартфона Poco — Poco C95 Pro. Устройство предложено в двух версиях: 6/128 ГБ за 19 тыс. рублей и 8/256 ГБ за 23 тыс. рублей. Устройство доступно в синем, чёрном и зелёном цветах.

Смартфон получил батарею емкостью 7500 мА·ч. По данным Poco, одного заряда батареи хватает более чем на два дня использования. Максимальная мощность зарядки — 45 Вт, также предусмотрена обратная проводная зарядка. После 1000 циклов зарядки аккумулятор, согласно данным производителя, сохраняет до 80% первоначальной ёмкости.

Poco C95 Pro оснащён 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Корпус защищён от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64, защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

В основе аппаратной платформы лежит SoC MediaTek Helio G91-Ultra. Основная камера — c 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная — 8-мегапиксельная.