Историческое возвращение Starship в объятия Mechazilla стало на шаг ближе: SpaceX показала испытания всех двигателей

SpaceX выложила эффектное видео огневых испытаний корабля Ship 42, предназначенного для 15-го испытательного полёта Starship.

Аппарат прошёл прожиг всех шести двигателей Raptor на протяжении полного запланированного времени. Затем отдельно был запущен один двигатель, имитируя тормозной импульс перед сходом с орбиты.

Следующий полёт Starship планируется на 8 ноября. Ранее испытания прошёл и ускоритель Super Heavy Booster 22: 25 октября компания провела полноразмерный статический прожиг всех 33 двигателей Raptor. Перед стартом предстоят заключительные проверки и подготовка обеих ступеней к совместному запуску.

Главной задачей Flight 15 станет попытка вернуть обе ступени на стартовую площадку с захватом башней Mechazilla. SpaceX уже пару раз успешно ловила ускорители Super Heavy, но верхнюю ступень Starship таким способом ещё не возвращала. Если эксперимент удастся, это станет важным шагом к полной многоразовости ракеты. При этом компания не гарантирует успех с первой попытки.