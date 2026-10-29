Суперкомпьютер с 1,4 ПБ памяти и 9600 ускорителями Nvidia выставили на eBay за $60 млн ⁠ 5

Компания Core 4 Solutions выставила на eBay крупный вычислительный комплекс для задач искусственного интеллекта за 59,7 млн долларов — около 397 млн юаней. Покупателю предлагают бесплатный самовывоз или доставку FedEx Ground. Система включает 9600 ускорителей Nvidia A100 и 4200 процессоров AMD Epyc Rome, размещённых в 300 стойках.

Каждая стойка объединяет четыре вычислительных узла и три управляющих. В вычислительных узлах установлены по два 64-ядерных процессора AMD EPYC Rome, восемь ускорителей Nvidia A100 с 40 ГБ памяти HBM2 каждый и 1 ТБ оперативной памяти DDR4-2933. Управляющие узлы также используют пару 64-ядерных EPYC, но оснащены 192 ГБ DDR4. В сумме комплекс насчитывает 268 800 процессорных ядер, а общий объём памяти оценивается примерно в 1,4 ПБ.

По примерным оценкам, 9600 ускорителей Nvidia A100 стоят около 24 млн долларов, процессоры Epyc Rome — 3 млн, а оперативная память DDR4 — ещё 1,1 млн долларов. Итого получается примерно 28,1 млн долларов без учёта серверных стоек, охлаждения, блоков питания и сетевого оборудования Nvidia Mellanox ConnectX-6 SmartNIC.