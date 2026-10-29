На Землю идёт магнитная буря

В ночь с 30 на 31 октября на Земле может начаться магнитная буря уровня G1–G2 — от слабой до умеренной.

Такой прогноз представили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По расчётам учёных, геомагнитная активность, которая в последние дни оставалась повышенной, должна усилиться настолько, чтобы достичь уровня магнитной бури.

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Ожидается, что возмущения продлятся около 12–15 часов. Наиболее заметные колебания магнитного поля прогнозируются в первой половине дня 31 октября. При этом специалисты подчёркивают, что речь идёт о предварительном прогнозе, основанном на математических моделях, поэтому фактическая интенсивность и продолжительность бури могут отличаться от расчётных значений.

В первые часы события, на стыке 30 и 31 октября, также могут сложиться условия для появления полярных сияний. Возможность их наблюдения будет зависеть от реальной геомагнитной активности и условий видимости.