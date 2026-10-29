После старта продаж цена складного смартфона Apple пошла вниз, а покупатели жалуются на экран и приложения

Спорный iPhone Duo разошёлся тиражом 200 тысяч единиц в Китае, но ажиотаж быстро спал ⁠ 3

По данным RD Observation, за первый день продаж и следующие трое суток Apple реализовала почти 200 000 складных смартфонов iPhone Duo в Китае. По этому показателю новинка обошла другие модели со складным экраном.

До официального запуска 23 октября дефицит устройств привёл к резкому росту цен у перекупщиков: наценки достигали десятков тысяч юаней. Однако после поступления смартфона в продажу ситуация изменилась, и некоторые сторонние площадки начали предлагать его на 200 юаней дешевле официальной цены.

Первоначальный ажиотаж вокруг iPhone Duo постепенно ослабевает. Несмотря на сохраняющиеся заказы на сайте Apple с ожиданием доставки до января, сроки получения устройств могут сократиться. Служба поддержки компании допускает более раннюю доставку, а часть покупателей уже отменила заказы, не желая долго ждать.

Дополнительные вопросы вызывает программное обеспечение: некоторые видеосервисы, финансовые приложения и игры в раскрытом состоянии сохраняют узкий формат обычного смартфона, оставляя по бокам большие чёрные поля.

Кроме того, пользователи сообщают о проблемах с экранами. Apple подтвердила наличие проблемы у небольшого числа устройств и сообщила, что владельцы пострадавших смартфонов могут обратиться за заменой через AppleCare.

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Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев. Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.