Microsoft закрывает Mico через 10 месяцев после запуска и сворачивает 5 функций Copilot

Microsoft одновременно сокращает сразу 5 элементов потребительского Copilot. 18 августа исчезнут Group Chat, Podcasts, Copilot Labs и Deep Research для обычных пользователей, а Mico перестанет быть лицом голосового режима. Персонаж, появившийся в октябре 2025 года вместе с осенним обновлением Copilot, теперь будет использоваться в Learn Live в качестве виртуального репетитора. Пользовательские настройки Mico, созданные для голосового режима, при этом не перенесутся.

Сокращение функций происходит на фоне более крупного объединения потребительского Copilot с Microsoft 365 Copilot. Microsoft постепенно сводит их в одно приложение с единым названием, а на Windows и Mac процесс консолидации должен завершиться к середине сентября. В дальнейшем компания планирует объединить в одном «суперприложении» чат, работу с Word, Excel и Outlook, программирование, Cowork и агентные функции Autopilot.

Источник: Microsoft

Для пользователей изменения начнутся уже 18 августа. Сообщения, изображения и содержимое Group Chat не перенесутся, поэтому нужные материалы придётся сохранить отдельно. Эпизоды Podcasts можно скачать до отключения сервиса. Потребительский Deep Research также закрывается, тогда как платным профессиональным пользователям будет доступен инструмент Researcher. Большая часть обычного содержимого Copilot, включая чаты, изображения и файлы, сохранится и перейдёт в OneDrive. Для рабочих и учебных аккаунтов изменения будут минимальными и в основном сведутся к новому названию и значку.

Смена курса совпала с перестройкой самого подразделения Copilot. В марте 2026 года его руководство перешло от Мустафы Сулеймана к 33-летнему Джейкобу Андреу, бывшему руководителю Snap, а Сулейман сосредоточился на разработке моделей. Внутри компании Андреу заявил, что «приложение должно заслужить право на существование в повседневной жизни пользователей», после чего акцент сместился с персональности ассистента на практическую работу и результат. На этом фоне Mico, созданный именно для эмоционального и выразительного взаимодействия с Copilot, оказался одним из первых элементов, от которых Microsoft отказалась уже через 10 месяцев после запуска.