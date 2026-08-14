Крупнейший стейблкоин Tether впервые прошёл полный аудит KPMG: резервы превысили обязательства на $6,8 млрд

Tether впервые предоставила всю финансовую отчётность для проверки одной из 4 крупнейших аудиторских компаний мира

Tether впервые в своей истории завершила полный финансовый аудит. Отчётность Tether International за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, проверила KPMG U.S. — одна из 4 крупнейших аудиторских компаний мира. По итогам проверки KPMG выдала безоговорочное заключение (unqualified opinion), то есть не выявила в отчётности существенных искажений и признала её корректно отражающей финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств компании в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США (GAAP).

Согласно отчётности, на конец 2025 года резервы Tether превышали обязательства на $6,814 млрд.

Полный аудит существенно отличается от подтверждений, которые Tether публиковала ранее. Компания годами выпускала квартальные документы, подтверждающие отдельные сведения, например объём и состав резервов на конкретную дату. Полноценный аудит охватывает гораздо более широкий круг данных: операции, активы и обязательства, доходы и денежные потоки, системы учёта, оценки стоимости активов, контрагентов и документы о владении ими. По данным Tether, KPMG также физически пересчитала и проверила принадлежащие компании золотые слитки.

Tether CEO. Фото: Nikhilesh De / CoinDesk

Переход к полному аудиту имеет значение на фоне многолетних вопросов о том, чем именно обеспечен USDT — крупнейший стейблкоин, то есть криптовалюта, курс которой должен поддерживаться около $1. Ранее Tether неоднократно обещала пройти полноценную проверку, но продолжала ограничиваться квартальными документами. Сомнения в достаточности резервов периодически становились предметом критики и получили в криптоиндустрии название "Tether FUD".

Значимость вопроса выросла вместе с самим USDT: капитализация стейблкоина превысила $180 млрд, а Tether стала крупным покупателем государственных долговых обязательств США, используемых в качестве резервных активов.

При этом опубликованная информация не содержит полного текста выводов KPMG: представитель аудиторской компании подтвердил факт выдачи безоговорочного заключения, но отказался от дополнительных комментариев, сославшись на конфиденциальность клиента. Tether также пока не ответила на вопрос о публикации результатов аудита целиком. Тем не менее сама проверка переводит подтверждение резервов компании на существенно более широкий уровень контроля, чем использовавшийся в предыдущие годы, а её финансовая отчётность за 2025 год впервые получила полноценное аудиторское заключение одной из крупнейших мировых аудиторских компаний.