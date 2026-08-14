Intel собирается продолжать выпускать процессоры Core 13-го и 14-го поколений до тех пор, пока память не начнёт дешеветь

То есть ещё минимум пару лет

Процессоры

На фоне кризиса на рынке ПК компания Intel намерена и дальше продолжать выпускать процессоры линейки Raptor Lake. Фактически у компании появился свой вариант бессмертного AM4, хотя, конечно, не настолько долгоживущий.

Фото WCCF Tech

Как бы там ни было, вице-президент Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) рассказал, что процессоры Core 13-го и 14-го поколений останутся в строю до тех пор, пока цены на память не начнут снижаться. То есть, если верить прогнозам многих аналитиков, минимум до 2028 года.

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Хэллок сказал, что многие покупатели по-прежнему интересуются DDR4, и это стимулирует компанию поддерживать старые линейки. Более того, Intel собирается выпустить формально новые процессоры в исполнении LGA 1700, хотя, конечно, скорее всего, это в целом будут старые модели под новыми именами.

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