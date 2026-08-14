Российский бренд «Амберавто» раскрыл стоимость электромобиля А5 2026 года выпуска

Российский бренд «Амберавто» от калининградского завода «Автотор» опубликовал на своём сайте стоимость электромобиля А5 2026 года выпуска. О старте производства новой партии электроседанов мы писали в конце июня; до конца текущего года «Автотор» планирует выпустить порядка 3,5 тыс. таких автомобилей.

По данным на сайте производителя, «Амберавто А5» предлагается в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес» (у последней добавлены некоторые опции) за 3,45 млн и 3,65 млн рублей соответственно. Дополнительно действует госсубсидия до 925 тыс. рублей при покупке в кредит.

«Амберавто А5» — это седан длиной 4,7 м, он оснащён электродвигателем мощностью 160 л.с. (225 Нм) и тяговой батареей ёмкостью 63 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 520 км. Модели новой партии будут предлагаться в обновлённой цветовой гамме, в которую вошли шесть фирменных оттенков.

В 2025 году в России было продано 1126 автомобилей «Амберавто». Кроме того, ранее сообщалось, что в этом году бренд планирует представить два новых электромобиля — кроссовер A7 и компактный хетчбэк A3, оба на основе моделей китайского бренда JMEV.