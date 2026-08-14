FCC хочет запретить уже одобренные в США дроны DJI с системой LiDAR

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила расширить ограничения на беспилотники, включив в них модели с определёнными функциями, в том числе LiDAR (лазерное сканирование для измерения расстояний и построения пространственной карты), тепловизионными системами и оборудованием для распыления аэрозолей. Под потенциальный запрет могут попасть даже дроны, которые ранее уже получили одобрение FCC, включая потребительские DJI Air 3S, DJI Avata 360 и DJI Mini 5 Pro. Уже купленные пользователями аппараты запрет не затронет, однако производителям могут запретить продавать новые экземпляры.

FCC заявила, что хочет распространить ограничения на категории дронов, которые правительство США считает обладающими военными возможностями или представляющими особый риск для национальной безопасности. В предлагаемое расширение также входят беспилотники, способные интегрировать оборонные изделия, использующие док-станции, а также системы, объединённые в рои.

Источник: Steve Dent / Engadget

Кампания FCC против иностранных беспилотников началась в декабре 2025 года, когда комиссия внесла зарубежные дроны и критически важные компоненты для них в Covered List — перечень оборудования и услуг связи, которые американские власти считают представляющими неприемлемый риск для национальной безопасности. Первоначально это решение касалось только будущих моделей: уже одобренные и продававшиеся дроны продолжали оставаться на рынке. В прошлом месяце FCC распространила ограничения и на продукцию компаний, которые, по подозрению регулятора, продавали DJI под собственными брендами.

В случае принятия нового запрета DJI и другим производителям могут запретить дальнейшие продажи соответствующих моделей. И, хотя владельцы уже купленных аппаратов смогут продолжать ими пользоваться, для пользователей возможны косвенные последствия — дефицит запчастей, удаление отдельных программных функций и прекращение обновлений. Ограничения также могут затронуть коммерческие дроны, применяемые, например, для сельскохозяйственных задач и поисково-спасательных операций.

DJI назвала инициативу FCC «полным разворотом по сравнению с прежней позицией ведомства».