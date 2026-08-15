OpenAI нанимает трейдера электроэнергии для управления расходами дата-центров

OpenAI открыла вакансию руководителя направления по торговле электроэнергией для своих дата-центров. Специалист будет отвечать за стратегию хеджирования товарных рисков по всему портфелю энергопотребления компании: оценивать объёмы и стоимость электроэнергии на разных рынках и площадках, выбирать фиксированные контракты на поставку, форварды, свопы и опционы, а также определять, когда и в каком объёме нужно страховать ценовые риски. Прямых подчинённых у позиции на первом этапе не будет. Вакансия относится к команде Power & Land, которая входит в направление проектирования дата-центров, и предполагает зарплату $181 000–285 000 плюс акции.

OpenAI требует не менее 10 лет опыта в торговле электроэнергией, управлении товарными рисками или энергетической стратегии, а также глубокого знания оптовых рынков электроэнергии США и связанных с ними рынков природного газа. В обязанности также входят разработка правил, определяющих необходимость и объём хеджирования, установление лимитов риска, внутренний контроль и управление контрактами поставки, опыт работы с ISDA (международными стандартными соглашениями для сделок с деривативами) указан как преимущество.

В описании вакансии OpenAI прямо говорит о необходимости превратить крупные и изменяющиеся объёмы потребления электричества и топлива в стратегии хеджирования, закупок и управления рисками, которые защищают экономику инфраструктуры и сохраняют возможность её дальнейшего расширения.

Фото: Focal Foto

Необходимость учитывать газ связана с устройством американской энергосистемы: более 40% электроэнергии в США вырабатывается на газовых электростанциях. При этом очереди на подключение к энергосетям остаются длинными, поэтому разработчики дата-центров одновременно рассматривают собственную генерацию.

Meta* также нанимает специалистов по энергетике для собственных объектов и указывает среди необходимых ресурсов поставки газа, землю, воду и разрешения. В ноябре 2025 года компания сообщила о выходе на рынок торговли электроэнергией для поддержки ИИ-дата-центров, а Meta* впоследствии отказалась от участия в инициативе RE100 — корпоративном обязательстве использовать чистую электроэнергию — на фоне планов по использованию газа в дата-центрах.

Вакансия OpenAI появилась на фоне расширения её энергетически ёмкой инфраструктуры: компания строит кампус в Джорджии стоимостью около $30 млрд и вела переговоры о кампусе в Огайо мощностью 10 ГВт при поддержке Nvidia. Ранее OpenAI приостанавливала проект в Великобритании из-за стоимости электроэнергии и регулирования. Одновременно американские регуляторы обсуждают ускоренный порядок подключения крупных потребителей к энергосетям.

OpenAI не сообщила, какие именно объёмы электроэнергии собирается хеджировать и в каком масштабе, а позиция предполагает лишь одного специалиста без прямых подчинённых на первом этапе.