Эта ракета полетит к Луне: центральную ступень Artemis III показали на живых фото

Ключевой этап подготовки к тестовой миссии 2027 года завершён в здании сборки на мысе Канаверал

28 октября 2026 года NASA официально сообщило о завершении стыковки центральной ступени ракеты SLS для миссии Artemis III с двумя твердотопливными ускорителями в Здании вертикальной сборки (VAB) на космодроме Кеннеди. Так называемая «короткая сборка» (short stack) готова к дальнейшим проверкам.

Центральная ступень высотой 64,6 метра (212 футов) оснащена четырьмя двигателями RS-25 и вмещает более 733 тысяч галлонов криогенного топлива. Твердотопливные ускорители, полностью собранные ещё в конце сентября, обеспечат более 75% тяги при старте.

В ближайшие месяцы сборку выкатят на стартовый комплекс 39B для теста — отработки заправки и процедур обратного отсчёта. Экипаж Artemis III (Рэнди Бресник, Фрэнк Рубио, Андре Дуглас и Лука Пармитано) проведёт там тренировку по аварийной эвакуации.

Сама миссия, запланированная не ранее лета 2027 года, станет не посадкой на Луну, а комплексным тестом на низкой околоземной орбите. Четыре астронавта на корабле Orion отработают сближение и стыковку с тестовыми версиями лунных посадочных модулей Blue Origin (Blue Moon Mark 2) и SpaceX (Starship). Это необходимо для снижения рисков перед первой высадкой людей у Южного полюса Луны в 2028 году.