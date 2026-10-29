Продажи телевизоров падают до минимума за 17 лет в Китае, согласно данным Lotoo Technology

Рынок телевизоров в Китае продолжает терять объёмы: по прогнозу Lotoo Technology, в 2026 году производители поставят 30,36 млн устройств, что на 7,7% меньше показателя предыдущего года. Рынок достигнет минимального уровня за 17 лет.

Спад заметен и по текущей статистике. В третьем квартале 2026 года поставки телевизоров на материковом рынке Китая составили 6,96 млн штук — на 4,3% меньше год к году. За первые девять месяцев производители отгрузили 21,907 млн устройств, что означает снижение на 8,3% относительно аналогичного периода 2025 года.

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По данным Lotoo Technology, годовое падение продолжается уже шесть кварталов подряд — со второго квартала 2025 года. Аналитики отмечают, что устойчивого спроса на новые телевизоры внутри страны сейчас нет: большинство покупателей приобретают устройства взамен старых, а не в дополнение к имеющимся.

Государственная программа обмена устаревшей техники на новую помогает поддерживать продажи, но пока не позволяет развернуть рыночную тенденцию.