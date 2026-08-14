Rutube научил ИИ точно определять тематику видео

Система анализирует изображение, звук и текст, определяя тематику видео с точностью более 93%

Команда Rutube внедрила собственную мультимодальную ML-модель для автоматической классификации видео по международной таксономии Interactive Advertising Bureau (IAB). Об этом сообщила пресс-служба Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Разработка создана командой Rutube Tech на основе данных видеоплатформы. Новая система включает 30 основных тем и расширенный набор подкатегорий. Общее число вариантов тематической разметки выросло примерно в десять раз. Например, раздел «Авто» теперь включает более 16 направлений, среди которых ремонт, запчасти, мотоциклы и электротранспорт.

Классификация уже используется в алгоритмах платформы. В дальнейшем она также должна помочь улучшить поиск и рекомендации: система сможет учитывать содержание ролика даже при отсутствии ключевых слов в описании. По данным Rutube, более половины просмотров формируется через рекомендательную систему.

За первое полугодие 2026 года среднемесячная аудитория платформы превысила 82,3 млн пользователей, увеличившись на 5% за год. Среднесуточная аудитория достигла 20,4 млн человек, а библиотека Rutube насчитывает более 448 млн видео.