Биометрия вместо паспорта: «Самокат» тестирует проверку возраста

Команда «Самокат» начала тестирование биометрической проверки возраста при заказе товаров с возрастными ограничениями. На первом этапе технология применяется при покупке энергетических напитков.

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Подтверждение проводится с использованием Единой биометрической системы. Проверка проходит дважды: сначала во время оформления заказа, затем при его получении. При первом обращении к сервису «МИГОМ» пользователь дает согласие на обработку данных. В дальнейшем достаточно посмотреть в камеру смартфона и выполнить инструкции приложения. При этом «Самокат» получает только итог проверки и не имеет доступа к биометрической информации клиента.

В «Самокате» отмечают, что пилот позволит оценить применение технологии для контроля возраста при дистанционной продаже товаров с ограничениями. После завершения тестирования компания сможет оценить результаты пилота и перспективы дальнейшего использования биометрической верификации.