33 года в отрасли не спасли от последствий закрытия программы Gateway: Paragon сокращает 70 сотрудников

Компания Paragon Space Development Corporation объявила о сокращении 70 сотрудников в Аризоне, Колорадо и Техасе после того, как NASA в марте 2026 года остановило программу создания окололунной станции Gateway.

Paragon выступала субподрядчиком Northrop Grumman и отвечала за системы жизнеобеспечения для модуля HALO — жилого и логистического отсека, который должен был стать одним из первых элементов станции на гало-орбите. Контракт расторгнут, и компания ожидает от Northrop компенсации затрат на закрытие работ.

Глава компании Марк Грили назвал увольнения «одним из самых трудных решений за 33-летнюю историю Paragon», но подчеркнул, что потеря одного контракта не ставит крест на бизнесе: технологии жизнеобеспечения, разработанные для HALO, остаются в собственности компании и могут быть использованы в других проектах, включая лунную базу NASA и коммерческие пилотируемые миссии.

Источник: Northrop Grumman

Решение NASA остановить Gateway было объявлено на мероприятии Ignition в марте. Northrop Grumman, головной подрядчик по HALO, уже анонсировал, что часть наработок — системы электропитания и авионики — отправится на Луну в рамках трёх демонстрационных миссий Lunar Infrastructure Demo, которые планируются на конец десятилетия. Что касается самого модуля HALO, то в Northrop рассматривают возможность переделать его в лунное жилище, но признают наличие коррозионных проблем с конструкцией, поставленной другим субподрядчиком — Thales Alenia Space.

Для Paragon удар чувствителен, но не фатален. Компания всю историю специализировалась на системах жизнеобеспечения для экстремальных сред, и сдвиг приоритетов NASA от орбитальной станции к поверхностной базе не отменяет потребности в этих технологиях, а меняет заказчика и спецификацию. Ближайшие месяцы покажут, удастся ли руководству конвертировать интеллектуальный задел, оставшийся от HALO, в новые контракты с NASA и коммерческими операторами.