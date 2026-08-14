Птицы и дроны под контролем: в России представили новые системы защиты аэропортов

Холдинг «Росэл» представил на форуме «Арктика – Регионы» комплекс орнитологической безопасности «ОРНИ» и решения для противодействия беспилотникам. Система «ОРНИ» выявляет птиц на расстоянии до 21 км и отпугивает их биоакустическими сигналами. Одновременно комплекс способен воздействовать примерно на 100 особей.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

По оценкам разработчиков, применение такой системы может сократить ежегодные расходы крупных аэропортов на ремонт воздушных судов, простой и замену поврежденных узлов примерно на 900 млн рублей.

Отдельное направление — средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Они предназначены для защиты транспортных объектов и промышленных предприятий. Для работы в Арктике оборудование должно сохранять работоспособность при низких температурах и сложных погодных условиях.

На деловой сессии эксперт «Росэла» Наталия Котляр отметила рост спроса на системы обнаружения беспилотников. По ее словам, рынок антидроновых решений в России в 2025 году достиг 12 млрд рублей.

Одним из главных направлений на 2026 год эксперт назвала объединение средств обнаружения и подавления в единые системы управления. «Росэл» также развивает нейросетевые алгоритмы для автоматизации обработки данных при противодействии БПЛА.