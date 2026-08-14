Птицы и дроны под контролем: в России представили новые системы защиты аэропортов
Мероприятие проходит 13–14 августа в Архангельске
Холдинг «Росэл» представил на форуме «Арктика – Регионы» комплекс орнитологической безопасности «ОРНИ» и решения для противодействия беспилотникам. Система «ОРНИ» выявляет птиц на расстоянии до 21 км и отпугивает их биоакустическими сигналами. Одновременно комплекс способен воздействовать примерно на 100 особей.
По оценкам разработчиков, применение такой системы может сократить ежегодные расходы крупных аэропортов на ремонт воздушных судов, простой и замену поврежденных узлов примерно на 900 млн рублей.
Отдельное направление — средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Они предназначены для защиты транспортных объектов и промышленных предприятий. Для работы в Арктике оборудование должно сохранять работоспособность при низких температурах и сложных погодных условиях.
На деловой сессии эксперт «Росэла» Наталия Котляр отметила рост спроса на системы обнаружения беспилотников. По ее словам, рынок антидроновых решений в России в 2025 году достиг 12 млрд рублей.
Одним из главных направлений на 2026 год эксперт назвала объединение средств обнаружения и подавления в единые системы управления. «Росэл» также развивает нейросетевые алгоритмы для автоматизации обработки данных при противодействии БПЛА.
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