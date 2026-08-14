Discord вдвое увеличил лимит загрузки файлов без платной подписки

Сервис Discord вдвое увеличил максимальный размер файла, который пользователи бесплатных аккаунтов могут отправлять в чат. Теперь без подписки Nitro разрешена загрузка файлов объемом до 20 МБ вместо прежних 10 МБ. Изменение упростит передачу изображений высокого разрешения, коротких видео и документов, которые ранее приходилось сжимать или размещать на сторонних сервисах.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

В 2023 году Discord уже повышал лимит с 8 до 25 МБ, однако позднее сократил его до 10 МБ, объяснив решение ростом расходов на хранение данных и нагрузкой на инфраструктуру. Теперь компания вновь пересмотрела ограничение.

Одновременно сервис изменил проверку размера файлов на мобильных устройствах. Ранее приложение могло сначала сжимать файл и только после этого определять, соответствует ли он установленному пределу. Теперь проверка проводится до сжатия, как на компьютерах, что должно сделать ограничения более понятными.

Для платных подписок условия не изменились: Nitro Basic позволяет отправлять файлы до 50 МБ, а пользователям Nitro доступна загрузка объемом до 500 МБ.