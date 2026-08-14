Если нет интернета: Сбер запустил пополнение «Тройки» по SMS

За всё время выпущено более 54 млн карт

Клиенты Сбера из Москвы и Московской области теперь могут пополнять транспортную карту «Тройка» с помощью SMS. Для операции не требуется подключение к интернету, мобильное приложение или обращение в кассу.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Чтобы внести деньги на транспортный кошелек, нужно отправить на номер 900 сообщение в формате: «ТРОЙКА», номер карты и сумма платежа. Средства зачисляются в течение нескольких секунд. При следующем проходе через турникет пополнение автоматически записывается на карту.

Готовый текст SMS можно сохранить и использовать повторно, изменяя только сумму. Перевод на «Тройку» через номер 900 осуществляется без комиссии со стороны Сбера, однако оператор связи может взимать плату за отправку сообщения по своему тарифу.

«Тройка» действует для оплаты проезда в метро, наземном транспорте Москвы, а также на аэроэкспрессе и пригородных электричках. По данным столичного департамента транспорта, с момента запуска в 2013 году выпущено более 54 млн таких карт.