Galaxy S25+ загорелся во время зарядки: Samsung обвинила владельца и отказалась выплачивать компенсацию

Очередной смартфон Samsung Galaxy S25+ загорелся во время ночной зарядки. Инцидент произошел в Китае 31 июля: смартфон находился на зарядке. Семью разбудили громкий хлопок и запах дыма. Возгорание удалось потушить самостоятельно, никто не пострадал.

Поврежденный аппарат передали в сервисный центр Samsung в Южной Корее 5 августа. 12 августа компания сообщила владельцу результаты проверки. По версии Samsung, смартфон ранее подвергся падению, в результате которого в аккумуляторе образовалось повреждение. Именно оно, как утверждает компания, стало причиной возгорания при подключении к зарядному устройству.

Samsung квалифицировала произошедшее как следствие неосторожного обращения и отказалась выплачивать компенсацию. Владелец с выводами не согласился. Он считает, что повреждение задней панели могло появиться уже после возгорания аккумулятора, а не в результате падения. Запрошенные подробный отчет экспертизы и документы, обосновывающие отказ в компенсации, компания предоставить отказалась.

Подобные сообщения о смартфонах серии Galaxy S25 появлялись и ранее. В октябре 2025 года сообщалось о возгорании Galaxy S25+, в январе 2026 года — еще об одном S25+, а в мае аналогичный инцидент произошел с Galaxy S25 FE.