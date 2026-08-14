Монополия SK Hynix пошатнулась: китайская память DDR5-6000 заработала с ультранизкими таймингами

Компания Colorful сообщила о результатах тестирования памяти iGame Shadow II DDR5 на отечественных микросхемах. Комплект DDR5-6000 смог стабильно работать с таймингами 28-36-36-36, что соответствует уровню, который ранее ассоциировался с памятью на чипах SK Hynix.

Испытание проводилось на платформе с материнской платой Asus ROG X870E 20th Anniversary и процессором Ryzen 9 9950X3D. Кроме того, стабильность работы DDR5-6000 была проверена на нескольких платформах Intel и AMD. Штатный профиль iGame Shadow II поддерживает Intel XMP и AMD EXPO, поэтому режим DDR5-6000 CL30 активируется без ручной настройки.

Для достижения CL28 инженеры Colorful оптимизировали внутренние тайминги отечественных микросхем, параметры сигнала контроллера памяти процессора и алгоритмы работы материнской платы.

Ранее DDR5-6000 с таймингами CL28–CL30 преимущественно ассоциировалась с микросхемами SK Hynix. Новый результат показывает, что китайские чипы DDR5 постепенно приближаются к характеристикам ведущих решений не только по частоте, но и по задержкам.