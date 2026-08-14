Представлен аккумулятор Belkin в стиле «Формулы-1» с датчиком движения и LED-подсветкой

Belkin совместно с «Формулой-1» и Disney выпустила специальную версию аккумулятора Night Light Power Bank. Аксессуар получил корпус в черно-желто-красной гамме и встроенную складную LED-лампу.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч и поддерживает мощность до 45 Вт через встроенный кабель USB-C и дополнительный порт USB-C. Поддерживаются протоколы PD и PPS, а при одновременной зарядке двух устройств мощность автоматически распределяется между ними.

Внешний аккумулятор имеет размеры 118 × 60 × 32 мм и весит 257 г. На корпусе установлен цифровой индикатор заряда, а сенсорная LED-панель может использоваться как ночник или дополнительный источник света для селфи и видеозвонков. Датчик движения позволяет включать подсветку автоматически.

Новинка прошла сертификацию 3C и оснащена защитой от перегрева, перезаряда и повышенного напряжения. Специальная версия Formula 1 x Disney предлагается в Китае за 439 юаней, тогда как стандартная модель стоит 329 юаней.