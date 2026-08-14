Так гораздо понятнее: новый гаджет Xiaomi для массажа разных групп мышц показали на официальных фото

В комплект входят три массажные головки для разных зон

Компания Xiaomi опубликовала фотографии нового массажного пистолета Mijia Multi-Head Massage Gun 3, который был представлен на этой неделе.

Новинка получила три сменные насадки с увеличенной площадью воздействия и поддерживает предварительный заказ по цене от 369 юаней.

В комплект входят три массажные головки для разных зон. Самая крупная предназначена для ног и имеет площадь контакта 18 300 мм². Сферическая насадка с четырьмя точками воздействия охватывает 6300 мм², а головка для более точечного массажа оснащена шестью выступами и имеет площадь 2700 мм². В центральной части насадок предусмотрен физический зазор, снижающий вероятность прямого воздействия на позвоночник.

За работу устройства отвечает двухкоординатный бесщеточный двигатель с максимальным усилием 25 кг и глубиной воздействия до 4 мм. Предусмотрены режимы фиксированной и переменной частоты, по три уровня интенсивности в каждом. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 2000 об/мин. Функция памяти сохраняет последний выбранный режим и уровень интенсивности.

Mijia Multi-Head Massage Gun 3 получил конструкцию с двумя ручками, позволяющую удерживать устройство под разными углами. При необходимости его можно прислонить к кровати или дивану и использовать без удерживания рукой.

Питание обеспечивает аккумулятор на 2450 мА•ч. По данным Xiaomi, при использовании по 10 минут в день заряда достаточно примерно на 31 день.