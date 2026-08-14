AMOLED 144 Гц, дизайн «космического корабля», АКБ 6500 мА•ч, IP69K и выделенный графический чип P1. Представлен смартфон Tecno Pova 8 Pro

Компания Tecno представила смартфон Pova 8 Pro — более крупную модель серии с процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, AMOLED-дисплеем и аккумулятором емкостью 6500 мА·ч. Устройство получило до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Для игр предусмотрен отдельный графический чип P1, позволяющий повышать частоту кадров в некоторых проектах до 144 fps. Операционная система — Android 16 с интерфейсом HiOS 16. Производитель обещает два крупных обновления ОС и три года обновлений безопасности.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре LYTIA 700C с оптической стабилизацией. Ей дополнительно помогают 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 13-мегапиксельная фронтальная камера. Tecno сравнивает смартфон с «космическим кораблем». На задней панели установлен треугольный блок камер, дополненный настраиваемым Mini LED-дисплеем.

За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт. Также заявлены байпасная зарядка и обратная проводная зарядка на 10 Вт. В оснащение вошли испарительная камера площадью 5000 мм², NFC, ИК-излучатель, стереодинамики с настройкой Dolby Atmos и поддержка Hi-Res Audio. Корпус получил защиту сразу по IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Tecno Pova 8 Pro выпускается в конфигурациях 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ в белом, черном и зеленом цветах. Кроме того, представлена лимитированная версия Tonino Lamborghini с отдельным оформлением корпуса. При этом технически она не отличается от стандартного Pova 8 Pro.