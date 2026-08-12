Яндекс планирует выпускать 1,5 тыс. роботов-доставщиков в месяц

Яндекс планирует выпускать 1,5 тыс. роверов в месяц на своем заводе по производству роботов, сообщил руководитель направления рободоставки компании Марат Мавлютов в эфире радио РБК. Завод заработал в прошлом году, сейчас на нем выпускают 30 роверов в день. По словам Мавлютова, выпущенные полторы тысячи роботов в месяц будут отправляться в российские города-миллионники для запуска там рободоставки.

Фото: Яндекс

Кроме того, инженеры Яндекса регулярно прорабатывают разные технические решения, которые помогают роверам передвигаться в неблагоприятных условиях, например по сугробам. Мавлютов рассказал, что рассматривались и большие колёса, и гусеницы, но такие нововведения оказались дорогими и потребляющими больше энергии. Тем не менее, этой зимой у роботов будет решение, которое позволит им лучше преодолевать сугробы, заявил Мавлютов.

Также Яндекс рассматривает возможность сделать градацию по способам доставки по аналогии с такси, то есть ввести классы обслуживания. Эконом-доставка может быть с помощью ровера, который придётся встретить у подъезда, а для доставки заказа курьером прямо в руки придётся заплатить больше.

Яндекс начал разработку роботов-доставщиков в 2019 году, к настоящему моменту выпущено три поколения роверов. До конца 2027 года компания планирует выпустить четвёртое поколение. Сейчас доставка роботами доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде, до конца лета этого года добавятся Тюмень и Воронеж.