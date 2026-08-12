Вслед за ChatGPT: Google отмечает миллиард пользователей ИИ Gemini

Компания Google сообщила, что приложение Gemini превысило 1 млрд активных пользователей в месяц. Речь идет о веб-версии, приложениях для Android и iOS, а также Gemini в Chrome. По словам компании, это самый быстрорастущий продукт в ее истории.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Потребительская версия Gemini появилась в феврале 2024 года. В мае 2025-го сервис насчитывал около 400 млн пользователей в месяц, затем показатель вырос до 750 млн, 900 млн в мае 2026 года и 950 млн в конце июля. Таким образом, за несколько недель аудитория окончательно преодолела миллиардную отметку.

В Google уточнили, что в статистику не вошли пользователи ИИ-моделей Gemini через фирменный поиск и Gmail. При этом значительную роль в росте сыграла интеграция Gemini в экосистему Google, включая Android и Chrome. На iOS сервисом ежемесячно пользуются более 100 млн человек.

Google также раскрыла особенности использования Gemini. Около 63% пользователей взаимодействуют с сервисом голосом, а примерно каждая пятая сессия Gemini Live включает камеру или демонстрацию экрана. Ежедневно пользователи создают более 150 млн изображений с помощью ИИ.

Ранее OpenAI сообщила о более чем 1 млрд еженедельных пользователей ChatGPT. Эти показатели напрямую сравнивать нельзя из-за разной периодичности подсчета.