В России стартуют первые поставки региональных самолётов Ил-114-300

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о начале первых поставок региональных турбовинтовых авиалайнеров Ил-114-300. «По самолёту Ил-114-300 мы начинаем первые поставки», — заявил вице-премьер. Он упомянул об этом на сессии «Родина - это люди. Технологический суверенитет» в национальном центре «Россия».

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Мантуров добавил, что сейчас в России создаётся целая линейка новых гражданских самолетов, включая Ил-114-300, Ту-214 и МС-21. По его словам, она позволит гибко строить маршруты любой протяжённости и расширять региональное авиасообщение.

Кроме Ил-114-300, сейчас разворачивается серийное производство обновлённого Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и импортозамещённого SJ-100 вышли на финальный этап. Мантуров также отметил, что создание современного флота гражданской авиации играет ключевую роль для технологического суверенитета России.

Самолёт Ил-114-300 — это модернизированная версия Ил-114, он призван заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также зарубежные авиалайнеры. Самолёт вмещает 68 пассажиров, его дальность полёта достигает 1400 км. Одна из его особенностей — возможность использования в труднодоступных районах с небольшими аэродромами, у которых короткие и грунтовые взлётно-посадочные полосы.