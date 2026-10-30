NASA ищет коммерческую компанию, которая поднимет телескоп «Хаббл» на более высокую орбиту
Без вмешательства телескоп может войти в атмосферу Земли в 2033–2034 годах
29 октября NASA опубликовало запрос информации (Request for Information), чтобы выяснить, какие коммерческие компании способны обслуживать космические аппараты на орбите и помочь продлить работу телескопа «Хаббл». Агентство рассматривает несколько вариантов: поднять обсерваторию на более высокую орбиту, провести работы для улучшения её возможностей либо обеспечить контролируемый вход в атмосферу Земли или утилизацию на орбите в конце миссии.
Высота орбиты «Хаббла» постепенно уменьшается из-за сопротивления атмосферы. У телескопа нет собственной двигательной установки, позволяющей самостоятельно поддерживать орбиту. По прогнозам NASA, без соответствующих мер он может войти в атмосферу в 2033–2034 годах. Поэтому, как ожидает агентство, миссию по вмешательству в работу телескопа потребуется провести не позднее 2032 года.
NASA хочет оценить возможности коммерческого сектора по захвату и обслуживанию аппаратов в космосе. По словам заместителя руководителя научного управления NASA Ники Фокс, отрасль за последние годы значительно расширила возможности орбитального обслуживания. Агентство намерено изучить доступные варианты, пока разрабатывает миссию-флагман, которая должна прийти на смену «Хабблу».
Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что телескопу ещё предстоит выполнить важные научные задачи, поэтому агентство намерено рассмотреть разумные способы продлить его работу. Это позволило бы продолжить наблюдения и получать новые научные результаты, не ограничиваясь сроком службы аппарата на нынешней орбите.
Запрос предложений останется открытым до 15:00 по восточному времени США 30 ноября. Пока что речь идёт о сборе информации о возможностях компаний, а не о конкретной миссии. «Хаббл» работает более 35 лет и является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства (ESA).