NASA ищет коммерческую компанию, которая поднимет телескоп «Хаббл» на более высокую орбиту

Без вмешательства телескоп может войти в атмосферу Земли в 2033–2034 годах

29 октября NASA опубликовало запрос информации (Request for Information), чтобы выяснить, какие коммерческие компании способны обслуживать космические аппараты на орбите и помочь продлить работу телескопа «Хаббл». Агентство рассматривает несколько вариантов: поднять обсерваторию на более высокую орбиту, провести работы для улучшения её возможностей либо обеспечить контролируемый вход в атмосферу Земли или утилизацию на орбите в конце миссии.

Высота орбиты «Хаббла» постепенно уменьшается из-за сопротивления атмосферы. У телескопа нет собственной двигательной установки, позволяющей самостоятельно поддерживать орбиту. По прогнозам NASA, без соответствующих мер он может войти в атмосферу в 2033–2034 годах. Поэтому, как ожидает агентство, миссию по вмешательству в работу телескопа потребуется провести не позднее 2032 года.

NASA хочет оценить возможности коммерческого сектора по захвату и обслуживанию аппаратов в космосе. По словам заместителя руководителя научного управления NASA Ники Фокс, отрасль за последние годы значительно расширила возможности орбитального обслуживания. Агентство намерено изучить доступные варианты, пока разрабатывает миссию-флагман, которая должна прийти на смену «Хабблу».

NASA ищет коммерческую компанию, которая поднимет телескоп «Хаббл» на более высокую орбиту
Источник изображения: NASA

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что телескопу ещё предстоит выполнить важные научные задачи, поэтому агентство намерено рассмотреть разумные способы продлить его работу. Это позволило бы продолжить наблюдения и получать новые научные результаты, не ограничиваясь сроком службы аппарата на нынешней орбите.

Запрос предложений останется открытым до 15:00 по восточному времени США 30 ноября. Пока что речь идёт о сборе информации о возможностях компаний, а не о конкретной миссии. «Хаббл» работает более 35 лет и является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства (ESA).

Наука и космосNASAкосмосАстрономияТелескоп ХабблИсточники:NASA

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