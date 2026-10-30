В новостройках могут запретить монополию одного интернет-провайдера

Три провайдера в одном доме: Минцифры предложило обеспечить новостройки инфраструктурой для нескольких провайдеров

В России могут изменить требования к строительству многоквартирных домов: новостройки и реконструируемые здания обяжут оснащать инфраструктурой для подключения как минимум трёх операторов связи. Соответствующие поправки в законодательство разработало Минцифры.

При этом количество необходимых операторов будет зависеть от числа квартир в доме. Конкретные нормативы, а также требования к объектам связи министерство планирует установить отдельными подзаконными актами.

В Минцифры объясняют инициативу тем, что сейчас доступ в интернет во многих новостройках обеспечивает оператор, связанный с застройщиком. Из-за отсутствия альтернатив жильцы могут быть вынуждены пользоваться его услугами по более высоким тарифам.

Поправки также должны дать региональным властям больше возможностей участвовать в строительстве и развитии телекоммуникационной инфраструктуры.