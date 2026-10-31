Критическая 9,5-балльная уязвимость в UEFI ставит под удар большинство серверов планеты

Исследователи из Anthropic и Google обнаружили в открытом фреймворке TianoCore EDK II критическую уязвимость CVE-2026-97631 с рейтингом 9,5 из 10. Ошибка кроется в компоненте обработки ICMP-сообщений драйвера PXE и позволяет злоумышленнику с доступом к локальной сети выполнить произвольный код на уровне прошивки UEFI — до загрузки операционной системы и до срабатывания защитных механизмов вроде Secure Boot.

EDK II является эталонной реализацией UEFI, которую используют практически все производители серверного оборудования, включая AMI, Insyde и Phoenix, а также облачные провайдеры. Ошибка переполнения буфера на 504 байта позволяет записать данные за пределы структуры контекста драйвера при получении слишком длинного ICMP-сообщения во время сетевой загрузки. Эксплуатация требует точного знания адресного пространства целевой прошивки, но в руках подготовленного атакующего даёт возможность скомпрометировать цепочку доверия и получить доступ к TPM, потенциально раскрывая ключи шифрования дисков.

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Первооткрыватели планировали скоординированное раскрытие в январе 2027 года, однако производитель материнских плат AMI преждевременно опубликовал пул-реквест с детальным описанием уязвимости и исправлением. После этого TianoCore Project выпустил официальный advisory, а сообществу пришлось действовать в условиях, когда патч уже доступен, но развёртывание обновлений прошивок на миллионах устройств растянется на месяцы.

Уязвимость затрагивает только системы, использующие сетевую загрузку PXE, — домашние пользователи, загружающиеся с дисков, не подвержены риску. Тем не менее, по оценкам экспертов, CVE-2026-97631 может стать «вечной» уязвимостью, живущей в устаревшем оборудовании ещё много лет. Временным решением является отключение PXE-загрузки и мониторинг журналов на предмет попыток эксплуатации.