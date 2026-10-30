Сначала память и SSD, а теперь и печатные платы: стоимость материалов для печатных плат выросла в 12 раз на фоне ИИ-бума, а сами платы становятся дефицитом

В некоторых случаях заказы на печатные платы растягиваются на 30 месяцев

На фоне бума искусственного интеллекта возник дефицит ещё одного важного компонента электроники — печатных плат. Производители предупреждают о нехватке мощностей, увеличении сроков поставок и резком росте цен. Ранее из-за спроса со стороны ИИ-индустрии уже подорожали оперативная память, видеокарты, SSD и процессоры, теперь аналогичные проблемы могут затронуть не только компьютеры и смартфоны, но и абсолютно любую потребительскую технику.

Сначала память и SSD, а теперь и печатные платы: стоимость материалов для печатных плат выросла в 12 раз на фоне ИИ-бума, а сами платы становятся дефицитом
Источник изображения: ИИ Gemini

Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на представителей отрасли, производители электроники уже испытывают трудности с закупкой печатных плат. Один из руководителей американской компании по выпуску компьютеров рассказал, что даже на фоне ожидаемого снижения поставок ПК в следующем году ему сложно обеспечить достаточные запасы печатных плат. Основная причина — производственные мощности всё активнее занимают изготовители оборудования для ИИ, готовые платить больше за комплектующие.

Проблемы затронули и самих производителей печатных плат, а также поставщиков материалов для их изготовления. По данным Nikkei Asia, сроки выполнения заказов на отдельные виды продукции уже удвоились. Некоторые партии придётся ждать до 30 месяцев, а заказы, оформленные сегодня у одного из поставщиков, будут выполнены только к концу 2028 года.

Ситуация осложняется подорожанием сырья. Для производства плат необходимы, в частности, медно-фольгированные ламинаты (CCL) и специальное стекловолокно. Один из тайваньских производителей компьютеров сообщил, что с июля стоимость CCL выросла как минимум в 12 раз. При этом один из крупнейших мировых поставщиков таких материалов уже сформировал портфель заказов вплоть до 2030 года. Компания планирует утроить производственные мощности к 2028 году, но даже это не гарантирует быстрого устранения дефицита.

Системные платы, память, чипсетыИсточники:Toms HardwareNikkei Asia

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: 3000 программ и чаша с титановым покрытием: Xiaomi представила рисоварку Mijia Smart Variable Voltage IH Rice Cooker
Главное
Все новости
19:373000 программ и чаша с титановым покрытием: Xiaomi представила рисоварку Mijia Smart Variable Voltage IH Rice Cooker
19:183Две недели простоя и убытки на $600 млн: взрыв на заводе Intel ударит по поставкам серверных процессоров
18:522За один и тот же спутниковый интернет Starlink придётся платить по-разному: SpaceX вводит динамическое ценообразование
18:0313ИИ Claude взломал ядро Linux за 53 минуты
17:47Rolls-Royce запускает разработку новых экономичных двигателей для будущих самолетов Airbus и Boeing
17:361ИИ-агент выбрал генную терапию и ввёл её в мозг мыши с эпилепсией
17:239Сначала RTX 5090, теперь RTX 5080: Nvidia убирает флагманские видеокарты из своего магазина, теперь самая мощная модель — GeForce RTX 5070 Ti
14:56Honor анонсировала обновление MagicOS для десятков моделей смартфонов и планшетов — полный список устройств
Илон Маск дарует зрение слепым: анонсирован нейрочип Blindsight14:2822Илон Маск дарует зрение слепым: анонсирован нейрочип Blindsight По словам Маска, он позволит видеть даже тем людям, кто слеп с рождения
14:0631Экраны ломаются, приложения глючат, но iPhone Duo все равно стал хитом: 125 тыс. активаций за 3 дня продаж
12:2535Китайский рынок ударил по Audi: прибыль компании рухнула в семь раз
12:09Магнитный фильтр, 11 температурных режимов и поддержание тепла в течение 24 часов: Xiaomi представила умный чайник Mijia Smart Health Pot 2 Pro
12:0759000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и телеконвертер: смартфоны Honor 700 можно заказать ещё до анонса
12:034Не уберегли от мошенников — компенсируют деньги: «Билайн» запустил бесплатную страховку
11:439Сериал за минуту: метро Петербурга проверили на скорость 5G
11:344Сбер: Jetour Dashing стал лидером онлайн-продаж новых авто, Kia Rio — машин с пробегом
11:318«Starlink — это главное конкурентное преимущество». Спутниковый интернет Маска установлен почти на половине флота United Airlines
11:216Чистый экран без вырезов, 8400 мАч, 120 Вт и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: опубликованы фото распаковки Red Magic 12 Pro+
11:1415«М.Видео»: жёсткие диски и SSD подорожали почти вдвое за две недели октября
11:11SpaceX готовится конкурировать с Verizon и AT&T: FCC открывает дорогу Starlink Mobile, одобрив открытие нового диапазона
11:05100 дюймов за $100: Xiaomi представила проектор Redmi Projector 3C
Lada Vesta CNG с запасом хода более 1000 км получила новые опции комфорта, сохранив прежнюю цену10:392Lada Vesta CNG с запасом хода более 1000 км получила новые опции комфорта, сохранив прежнюю цену Система Lada Connect Старт теперь доступна во всех комплектациях
7700 мА·ч, 108 Мп, IP69K и старая платформа: представлен Honor X8e, он работает в -30°C и защищен от падений10:3517700 мА·ч, 108 Мп, IP69K и старая платформа: представлен Honor X8e, он работает в -30°C и защищен от падений 6-нанометровая Snapdragon 685 вышла больше трех лет назад
10:243До 15 дней без подзарядки: представлен Nokia 2360 Flip с двумя экранами
Samsung Galaxy S27 будет заряжаться со скоростью 7-летнего Galaxy S2010:1910Samsung Galaxy S27 будет заряжаться со скоростью 7-летнего Galaxy S20 Сертификация раскрыла параметры питания глобальных версий базового флагмана
10:131Первый смартфон Huawei Starlight выйдет в ноябре
10:006Майнинг меняет прописку: каждая четвёртая ферма в России — в Сибири
09:50Экран Visinox OLED, перископическая камера Sony и внешний объектив с фокусным расстоянием 200 мм. Инсайдер раскрыл характеристики Vivo S70
09:481Билет на Титан: NASA собирает имена желающих для космической миссии
Исторический запуск Starship обзавёлся датой: SpaceX впервые попробует поймать обе ступени09:4213Исторический запуск Starship обзавёлся датой: SpaceX впервые попробует поймать обе ступени Компания готовит историческое испытание полностью многоразовой ракетной системы
09:311От PDF до программного кода: Google Gemini научилась редактировать документы и таблицы прямо в чате
09:297«Телепатия»: Neuralink позволяет пациентам с БАС быстро преобразовывать мысли в текст и голос со скоростью 75 слов в минуту