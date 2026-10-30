Сначала память и SSD, а теперь и печатные платы: стоимость материалов для печатных плат выросла в 12 раз на фоне ИИ-бума, а сами платы становятся дефицитом

На фоне бума искусственного интеллекта возник дефицит ещё одного важного компонента электроники — печатных плат. Производители предупреждают о нехватке мощностей, увеличении сроков поставок и резком росте цен. Ранее из-за спроса со стороны ИИ-индустрии уже подорожали оперативная память, видеокарты, SSD и процессоры, теперь аналогичные проблемы могут затронуть не только компьютеры и смартфоны, но и абсолютно любую потребительскую технику.

Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на представителей отрасли, производители электроники уже испытывают трудности с закупкой печатных плат. Один из руководителей американской компании по выпуску компьютеров рассказал, что даже на фоне ожидаемого снижения поставок ПК в следующем году ему сложно обеспечить достаточные запасы печатных плат. Основная причина — производственные мощности всё активнее занимают изготовители оборудования для ИИ, готовые платить больше за комплектующие.

Проблемы затронули и самих производителей печатных плат, а также поставщиков материалов для их изготовления. По данным Nikkei Asia, сроки выполнения заказов на отдельные виды продукции уже удвоились. Некоторые партии придётся ждать до 30 месяцев, а заказы, оформленные сегодня у одного из поставщиков, будут выполнены только к концу 2028 года.

Ситуация осложняется подорожанием сырья. Для производства плат необходимы, в частности, медно-фольгированные ламинаты (CCL) и специальное стекловолокно. Один из тайваньских производителей компьютеров сообщил, что с июля стоимость CCL выросла как минимум в 12 раз. При этом один из крупнейших мировых поставщиков таких материалов уже сформировал портфель заказов вплоть до 2030 года. Компания планирует утроить производственные мощности к 2028 году, но даже это не гарантирует быстрого устранения дефицита.