Valve не станет банить игры с ИИ в Steam

Компания посоветовала инди добавить больше функций и строить сообщество, а в ответ на вымогательства предложила обращаться в полицию

На фестивале Busan Indie Connect Festival 2026 представители Valve в ходе продолжительной сессии вопросов и ответов заявили, что не намерены полностью запрещать на платформе Steam игры, созданные с использованием генеративного ИИ. Компания сохраняет требование раскрывать применение таких технологий, но отказывается быть арбитром качества и права на публикацию, сравнивая текущую ситуацию с прошлыми волнами критики систем Greenlight и Steam Direct.

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Одной из новых угроз стал шантаж: неизвестные рассылают инди-студиям письма с требованием выплат, угрожая в противном случае выпустить ИИ-сгенерированные клоны их проектов. Том Джардино из Valve признал, что слышит о таких случаях впервые, и пообещал изучить проблему, но рекомендовал разработчикам обращаться в правоохранительные органы. Компания также посоветовала авторам делать игры труднее копируемыми: постоянно обновлять их, добавлять функции и выращивать лояльное сообщество вокруг одного уникального достоинства проекта.

Массовое появление софта с ИИ-ассетами в последнем Next Fest Valve объяснила алгоритмом показа: первые два дня витрина демонстрирует игры почти случайным образом, что выводит на поверхность много низкокачественного контента. При этом Epic Games в лице Тима Суини, напротив, призвал Valve отменить обязательную маркировку ИИ, назвав её «политическим актом, разжигающим ненависть к технологии».