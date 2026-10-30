Так снимает Redmi K100: опубликованы примеры фото, сделанные камерой нового смартфона Xiaomi

Зум — 2-кратный, но за счет кропа

Redmi представила смартфон Redmi K100 несколько дней назад, а сейчас китайский ресурс ITHome опубликовал обзор новинки, и в нем приводятся примеры фото, сделанные основной камерой. Redmi K100 оснащён основной камерой c датчиком разрешением 50 Мп оптического формата 1/1,55 дюйма и сверхширокоугольной камерой с 8-мегапиксельным сенсором.

Так снимает Redmi K100: опубликованы примеры фото, сделанные камерой нового смартфона Xiaomi
Источник изображения: ITHome

Как пишет ITHome, при дневном освещении смартфон делает хорошо экспонированные снимки с достаточно естественной, хотя и несколько насыщенной цветопередачей. Детализация высокая.

Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 2
Источник изображения: ITHome

В сложных сценах с контровым светом камера сохраняет детали как в тенях, так и в светлых участках. Переходы света и тени остаются плавными и естественными.

Фото 1
Источник изображения: ITHome

Redmi K100 поддерживает двукратный цифровой зум (зум за счет кропа). За счет довольно высокого разрешения основного сенсора снимки с зумом сохраняют хорошую чёткость и детализацию.

Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 2
Источник изображения: ITHome

Что касается сверхширокоугольной камеры, то цветопередача близка к основной камере, но детализация заметно ниже из-за меньшего разрешения.

Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome

При ночной съёмке фотографии получаются достаточно светлыми и чёткими, хотя цвета становятся бледнее. Контуры объектов остаются различимыми, а яркие неоновые вывески не превращаются в засвеченные пятна. При этом в тёмных участках фона заметен цифровой шум.

Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome

ITHome резюмирует: в целом камера Redmi K100 справляется с дневной, контрастной и ночной съёмкой на хорошем уровне. Её возможностей должно хватить для повседневных фотографий и публикаций в социальных сетях.

Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome
Фото 1
Источник изображения: ITHome

Напомним, Redmi K100 оснащен батареей емкостью 10 000 мАч с поддержкой 100 Вт, аудиосистемой с двумя динамиками с настройкой Bose, 165-герцевым экраном. Есть и защита IP69K. Цена — от $445.  

Мобильные телефоныXiaomiRedmiИсточники:ITHome

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