3000 программ и чаша с титановым покрытием: Xiaomi представила рисоварку Mijia Smart Variable Voltage IH Rice Cooker

Можно регулировать и температуру, и давление

Xiaomi представила рисоварку Mijia Smart Variable Voltage IH Rice Cooker объёмом 3 литра с индукционным нагревом. Официальная цена устройства составляет 1800 юаней (около $270), на старте продаж её снизили до 1600 юаней ($240). В интернет-магазине JD.com новинка предлагается за 1500 юаней (примерно $225).

3000 программ и чаша с титановым покрытием: Xiaomi представила рисоварку Mijia Smart Variable Voltage IH Rice Cooker
Источник изображения: Xiaomi через ITHome

Устройство получило тёмно-серый корпус и сенсорный экран на верхней панели. Рисоварка имеет 27 встроенных функций, через приложение Mi Home можно управлять приготовлением удалённо и пользоваться более чем 200 облачными рецептами.

За нагрев отвечает система мощностью 1175 Вт, также предусмотрена технология трёхступенчатого изменения давления — четыре режима от обычного атмосферного до повышенного давления, достигающего двух атмосфер. Самый быстрый режим позволяет приготовить рис за 14 минут.

Внутренняя чаша толщиной 3 мм изготовлена из композитного титана и имеет покрытие без фтора. Xiaomi использует технологию плазменного напыления титана и заявляет о соответствии антипригарных свойств национальному (китайскому) стандарту. Всего предусмотрено более 3000 программ приготовления риса, девять вариантов настройки текстуры — от рассыпчатой до более вязкой — и поддержание температуры в течение восьми часов.

Комфортный домXiaomiИсточники:ITHome

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