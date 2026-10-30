Банкам разрешили ещё немного звонить без маркировки

Спор на 11 млрд рублей: банки и операторы снова не договорились о маркировке звонков ⁠ 2

Операторы связи и банки договорились отложить до 13 ноября ограничения на входящие звонки от кредитно-финансовых организаций без маркировки. Решение приняли на совещании в Минцифры. Дополнительное время банкам нужно для согласования условий договоров с операторами.

Представители МТС, «Билайна», «МегаФона» и Т2 направили пяти крупнейшим банкам предложения по маркировке звонков. По данным ведомства, большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые соглашения, однако некоторые банки, в том числе системно значимые, продолжают обсуждать условия.

Обязательная маркировка звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей действует с 1 сентября 2025 года. При входящем вызове абонент видит название организации и категорию звонка. Система призвана помочь отличать реальные вызовы от мошеннических и сократить количество спама.

Разногласия между банками и операторами продолжаются с момента введения правил. В январе 2026 года операторы перестали показывать стандартную маркировку звонков Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка из-за отсутствия договоров. Вместо названий банков абоненты видели пометку «звонок без маркировки».

Одной из причин спора стала стоимость услуги. По оценкам финансовых организаций, маркировка могла обходиться банковскому сектору примерно в 11 млрд рублей в год. Банки также считают, что обязанность маркировать звонки закон возлагает на операторов. В Минцифры утверждают, что система уже помогла сократить количество спам-звонков на 25–30%.