Google впервые получила ответ от ИИ на орбите: спутник с чипом TPU сочинил хокку

В рамках проекта Suncatcher компания проверила работу модели Gemma на орбитальном вычислительном оборудовании. Следующий этап — испытания чипов в условиях радиации и температурных нагрузок

Google сообщила о первом успешном ответе модели искусственного интеллекта, запущенной на орбитальном вычислительном оборудовании. В рамках проекта Suncatcher компания передала запрос модели Gemma 4, работающей на специализированном чипе TPU на борту спутника. ИИ попросили сочинить хокку о космосе, после чего ответ передали обратно на Землю.

Запуск прототипа состоялся 1 октября. В последующие недели инженеры проверяли работу бортового оборудования, включая вычислительные модули с TPU, и проводили первые испытания машинного обучения. Успешный ответ модели стал этапом проверки возможности выполнять ИИ-вычисления на орбите. Во время сеанса связи спутника с наземной станцией, когда аппарат пролетал над Шпицбергеном, команда получила стихотворение:

«Голубая мраморная сфера внизу,

Потоки данных текут в безмолвной грации,

Звёздный свет питает моё ядро».

Google впервые получила ответ от ИИ на орбите: спутник с чипом TPU сочинил хокку
Источник изображения: Google

После этого Google проверила модель на других задачах: сочинении юмористических стихотворений о космосе и обработке телеметрии с данными о техническом состоянии бортовых систем.

Our first response from the Project Suncatcher prototype satellite.

Проект Suncatcher посвящён изучению возможности размещения вычислительных мощностей для искусственного интеллекта в космосе. Пока речь идёт о ранних испытаниях: компании предстоит проверить, насколько надёжно чипы работают при перепадах температуры и воздействии радиации. Следующей крупной целью станет испытание двух взаимосвязанных спутников, запланированное на 2027 год.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи назвал достижение «моментом Hello World для идеи космических дата-центров» — отсылкой к традиционной первой программе, которую запускают при освоении новой технологии. Успешная генерация текста подтверждает, что модель может выполнять вычисления на орбите, но сама по себе ещё не доказывает экономическую целесообразность или надёжность полноценных космических дата-центров.

Искусственный интеллектGoogleGoogleИскусственный интеллектСпутникиProject SuncatcherИсточники:Google

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