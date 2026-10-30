Канада выделила $1,5 млн на разработку прибора для поиска метана на Марсе. Проект рассчитан на возможное участие в будущих международных миссиях

Канадское космическое агентство (CSA) заключило контракт стоимостью около 1,5 млн канадских долларов с компанией ABB из Квебека на разработку прибора MAGE-ICOS (Martian Atmospheric Gas Evolution Experiment – Inter-Cavity Optical Spectroscopy). Он предназначен для обнаружения следовых количеств метана непосредственно в атмосфере Марса.

Метан привлекает внимание учёных, поскольку его присутствие и источники могут помочь понять, как менялась планета и какие процессы происходят на ней сейчас. Ранее уже появлялись сигналы, указывающие на возможное присутствие этого газа на Марсе, однако его происхождение и механизмы образования до сих пор не установлены. Более частые измерения вблизи поверхности могли бы помочь разобраться в этой загадке.

Источник изображения: NASA, Grok, Astrobiology

В рамках контракта ABB доработает технологию прибора, снизит шум измерений и повысит чувствительность в условиях, соответствующих марсианской атмосфере. Компания также создаст и испытет прототип, чтобы продемонстрировать его характеристики. Работа продолжает предыдущие исследования, финансировавшиеся Канадским космическим агентством.

Разработка должна приблизить MAGE-ICOS к возможному участию в будущих международных миссиях на Марс. При этом контракт предусматривает дальнейшую разработку и испытания прибора, а не подтверждённую отправку на планету.

Проект финансируется в рамках канадской Программы развития космических технологий, которая поддерживает создание новых космических приборов и укрепляет возможности национальных компаний для участия в будущих миссиях и коммерческих проектах.