Электромобили получат зарядки прямо у домов в Москве: станции устанавливают на тепловых пунктах

В Москве запустили проект по размещению зарядных станций для электромобилей на зданиях центральных тепловых пунктов во дворах многоквартирных домов. Об этом рассказала пресс-служба «Росатома». Инициатором выступила компания «Мойток», оборудование поставляет «Парус электро», входящая в состав госкорпорации.

Для установки станций выбраны объекты, уже подключенные к электросетям и расположенные рядом с парковками. Такой подход позволяет размещать зарядную инфраструктуру непосредственно в жилых кварталах без масштабного строительства новых объектов.

В рамках проекта используются станции переменного тока «WallBox Сота» мощностью 15 кВт с двумя разъемами. При подключении одного автомобиля доступна полная мощность, при одновременной зарядке двух машин она распределяется между ними — до 7,5 кВт на каждую. Для запуска зарядки предусмотрена идентификация с помощью RFID-карты.

По данным участников проекта, использование существующей энергетической инфраструктуры должно упростить расширение сети зарядных точек в Москве. «Парус электро» уже поставила более 1500 зарядных станций.

Развитие электромобильности является одним из направлений работы «Росатома». Госкорпорация также участвует в создании компонентов электротранспорта и зарядной инфраструктуры российского производства.