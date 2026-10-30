Компания United Launch Alliance объявила о возобновлении запусков ракет Vulcan в середине ноября

United Launch Alliance (ULA) объявила, что ракета Vulcan вернётся в строй в пятницу 13 ноября. Это будет пятый полёт носителя с момента его дебюта в 2024 году и первый пуск в конфигурации с шестью боковыми твердотопливными ускорителями GEM 63XL. На борту — 40 спутников группировки Project Kuiper компании Amazon, которые пополнят почти 400 аппаратов, уже находящихся на орбите.

Программа Vulcan была остановлена в феврале 2026 года после того, как на четвёртом пуске менее чем через 30 секунд после старта разрушилось сопло одного из ускорителей. Аналогичный отказ сопла произошёл и во время второго полёта. В обоих случаях первая метановая и верхняя водородная ступени смогли компенсировать асимметричную тягу и вывести полезную нагрузку на заданные орбиты, но инциденты потребовали тщательного расследования.

Источник изображения: United Launch Alliance

Совместная команда ULA, Northrop Grumman и Космических сил США установила несколько возможных причин аномалии и провела доработку конструкции сопла. ULA подтвердила, что предстоящий старт будет выполнен с улучшенной версией сопла, а дополнительные испытания и анализ продолжатся параллельно с полётом.

В рамках подготовки к возвращению к полётам Northrop Grumman провела прожиг двигателя GEM 63XL. Сборка ракеты началась 14 мая с установки первой ступени в новом вертикально-интеграционном комплексе VIF-A (где буква «A» означает Amazon). Позднее на носитель установили шесть твердотопливных ускорителей, а головной обтекатель со спутниками прибыл 21 октября.

Amazon законтрактовала 38 пусков Vulcan для развёртывания своей спутниковой группировки. Предыдущие запуски выполнялись на Atlas 5, Ariane 6 и Falcon 9, однако Vulcan способен выводить больше спутников за один запуск, чем любая другая ракета, за исключением New Glenn.