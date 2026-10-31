NASA ускоряет высадку на Луну, чтобы успеть до конца президентского срока Трампа

Джаред Айзекман пообещал отправить астронавтов на поверхность в 2028 году, опираясь на опыт Apollo, но готовность Starship и сроки Artemis вызывают сомнения

Администратор NASA Джаред Айзекман в программной речи в Космическом центре Кеннеди подтвердил, что агентство форсирует график лунной программы, чтобы осуществить высадку астронавтов до истечения второго президентского срока Дональда Трампа. В соответствии с обнародованными планами, миссия Artemis 3 стартует следующим летом и проведёт отработку стыковки с лунным посадочным модулем на околоземной орбите, а уже в 2028 году Artemis 4 должна доставить людей на поверхность южной полярной области Луны для недельной научной экспедиции.

Айзекман подчеркнул, что «ускорение достигается не за счёт отказа от безопасности, а путём сокращения бюрократической инерции и бесконечных совещаний». Он сравнил нынешний темп с девятью месяцами, которые потребовались NASA, чтобы пройти путь от приводнения Apollo 7 до исторической высадки Apollo 11. Однако столь же дерзкие планы создания обитаемой базы у Южного полюса Луны не имеют исторических аналогов.

Источник изображения: SpaceX

Серьёзным фактором неопределённости остаётся готовность сверхтяжёлой ракеты Starship компании SpaceX. Носитель недавно выполнил свой первый орбитальный полёт, но он был прерван из-за отказа двигателя, а корабль ещё не демонстрировал дозаправку в космосе. Кроме того, NASA до сих пор не выбрало окончательно посадочный модуль между вариантами SpaceX и Blue Origin.

Астронавт NASA Фрэнк Рубио, назначенный в экипаж Artemis 3, признал график «невероятно амбициозным», но добавил, что не стоит ставить против Америки. Агентство, со своей стороны, продолжает сокращать циклы планирования, чтобы уложиться в политически значимый срок и начать эру постоянного присутствия на Луне.