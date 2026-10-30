Более 30% Android-устройств до сих пор используют Android 13 (и более ранние версии), а Android 17 установлена всего на 1% смартфонов

Самая распространенная на данный момент версия Android — Android 16

По состоянию на октябрь 2026 года Android 17 установлена лишь примерно на 1% активных устройств. Это указывает на проблему фрагментации платформы: пользователи продолжают работать на множестве разных версий операционной системы.

Более 30% Android-устройств до сих пор используют Android 13 (и более ранние версии), а Android 17 установлена всего на 1% смартфонов
Источник изображения: Google

По данным IT Home со ссылкой на статистику heise.de, самой распространённой версией Android сейчас является Android 16 — она установлена на 25,4% активных устройств. Для сравнения, в декабре 2025 года её доля составляла всего 7,5%.

При этом более 30% устройств по-прежнему работают на Android 13 и более старых версиях системы. На Android 13 приходится 11,8%, на Android 11 — 10,5%, а на Android 12 — 9,6%.

Распространение Android 17 должно ускориться по мере того, как производители расширят список устройств, получающих обновления.

Мобильные телефоныGoogleAndroidИсточники:ITHome

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