«Вояджер-1» пережил 48-часовой обрыв связи и получил запас энергии для продолжения работы

18 ноября аппарат должен преодолеть рубеж в одни световые сутки — радиосигналу потребуется около 24 часов, чтобы добраться до него

NASA сообщило о двух важных событиях в миссии «Вояджер-1». В сентябре инженеры завершили масштабную операцию по снижению энергопотребления зонда, а 20 октября восстановилась связь, пропадавшая примерно на 48 часов. Аппарат, запущенный в 1977 году, продолжает исследовать межзвёздное пространство, хотя его энергетические ресурсы постепенно сокращаются.

Энергосберегающую операцию под названием Big Bang завершили в начале сентября, примерно через 6 недель после аналогичной модернизации «Вояджера-1». Инженеры отключили три устройства и заменили их тремя менее энергоёмкими альтернативами. Все 6 устройств участвуют в поддержании необходимого температурного режима аппарата, поэтому замены требовалось провести согласованно, чтобы одновременно снизить энергопотребление и сохранить правильное распределение тепла. Благодаря этому научные приборы «Вояджера-1» смогут работать дольше, чем предполагалось ранее.

«Вояджер-1» пережил 48-часовой обрыв связи и получил запас энергии для продолжения работы
Источник изображения: NASA/JPL-Caltech

Оба зонда получают электричество от радиоизотопных термоэлектрических генераторов, преобразующих тепло от распада плутония в энергию. По данным NASA, каждый аппарат ежегодно теряет около 4 Вт доступной мощности. За почти полвека полёта инженерам уже пришлось отключить два научных прибора зонда «Вояджер-1». Без операции Big Bang следующий прибор, возможно, пришлось бы выключить уже летом 2027 года.

Однако 18 и 19 октября возникла другая проблема: сеть дальней космической связи NASA не смогла обнаружить сигнал «Вояджера-1» во время двух запланированных сеансов, разделённых сутками. Сигнал вернулся 20 октября, после чего связь сохранялась. Инженеры выяснили, что одна группа двигателей ориентации отключилась, а её резервная группа автоматически включилась. Подобная защитная реакция переводит аппарат в безопасный режим, чтобы специалисты могли выяснить причину неисправности. Точная причина произошедшего пока что остаётся неизвестной.

Теперь команда готовится к следующему рубежу. По расчётам NASA, 18 ноября «Вояджер-1» должен оказаться примерно в 25,89 млрд км от Земли — на расстоянии одних световых суток. Зонд движется со скоростью около 61 155 км/ч. Когда он пересечёт эту условную отметку, радиосигналу потребуется 24 часа, чтобы достичь аппарата, и ещё около суток, чтобы ответ вернулся на Землю.

Само пересечение рубежа не изменит работу зонда или окружающие его условия. Значение события в другом: оно наглядно показывает, насколько далеко от Земли оказался созданный человеком аппарат. «Вояджер-1» остаётся самым удалённым от Земли объектом, созданным людьми, и одним из двух зондов, которые непосредственно изучают межзвёздную среду за пределами гелиосферы — области, заполненной частицами и магнитными полями Солнца.

Наука и космоскосмосNASAСолнечная системаВояджер-1Межзвёздное пространствоИсточники:Astrobiology

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