Последствия взрыва на заводе Intel будут ощущаться ещё два квартала

Две недели простоя и убытки на $600 млн: взрыв на заводе Intel ударит по поставкам серверных процессоров ⁠ 3

Взрыв на израильском заводе Intel Fab 28 привёл к остановке всего предприятия примерно на две недели. По оценке компании, простой обойдется примерно в 600 млн долларов недополученной выручки в течение двух кварталов. Последствия затронут поставки серверных процессоров, выпускаемых по нормам техпроцесса 10 нм, и отразятся на результатах четвёртого квартала 2026 года и первого квартала 2027 года.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер сообщил во время конференции по итогам квартала, что производство в Израиле было остановлено примерно на две недели. Компания рассчитывает возобновить работу предприятия в ближайшие дни.

Речь идёт о заводе Fab 28 в районе Кирьят-Гата. Ранее там произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека, ещё один получил тяжёлые травмы. По предварительным данным полиции, причиной могла стать неисправность газового баллона.