Мозг переключается между реальностями 15 раз в секунду, выяснили нейробиологи

Одни и те же визуальные стимулы мозг ритмично то осознаёт, то подавляет, показал эксперимент с анаглифическими очками и макаками

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что человеческий мозг, похоже, молниеносно чередует осознаваемые и неосознаваемые состояния примерно 15 раз в секунду. Это значит, что наше восприятие не является непрерывным потоком, а скорее напоминает серию микроскопических «кадров», из которых сознание отбирает одни и подавляет другие.

В эксперименте людям и макакам надевали анаглифические очки с красно-синими линзами и показывали одному глазу изображение лица, а затем внезапно показывали второе лицо другому глазу. Вместо того чтобы видеть наложение двух образов, мозг испытуемых резко переключался на восприятие второго лица, полностью игнорируя первое — хотя оно по-прежнему поступало как зрительный стимул. Нейронная активность в нижневисочной и префронтальной коре показала быстрые осцилляции между сознательными и подавленными микроэпохами.

Источник изображения: сгенерировано Muse

«В любой момент только часть активности мозга достигает сознательного восприятия, в то время как остальное обрабатывается, никогда не будучи пережитым», — пишут авторы работы. Они вводят понятия «сознательные эпохи» и «подавленные микроэпохи», утверждая, что сознательный доступ требует не просто пространственной локализации, но и временного отбора.

Исследование даёт новое объяснение тому, как мозг фильтрует колоссальный поток сенсорной информации, создавая иллюзию стабильной и связной реальности. Механизм, по сути, аналогичен сглаживанию при просмотре фильма из 24 отдельных кадров в секунду, только роль монтажёра исполняет собственная нейродинамика.