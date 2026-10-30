Криптон-85 против брака: «Росатом» внедрил радиационный контроль на производстве аккумуляторных ячеек

На гигафабрике «Росатома» в Московском регионе внедрили систему радиационного контроля качества производства аккумуляторных электродов. Оборудование для неё поставило Всерегиональное объединение «Изотоп», входящее в научный дивизион госкорпорации. В приборах используются источники ионизирующего излучения на основе криптона-85, произведённые ПО «Маяк».

Система контролирует нанесение активного вещества на металлическую фольгу, из которой изготавливают электроды аккумуляторных ячеек. С помощью излучения приборы измеряют толщину и равномерность покрытия, позволяя обнаруживать дефекты непосредственно во время производственного процесса и своевременно отбраковывать некачественную продукцию.