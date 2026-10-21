Рынок труда отреагировал на ИИ ещё до запуска ChatGPT: исследование запутывает причинно-следственные связи

Анализ данных по безработице и карьерным траекториям в США показал, что риски для профессий, уязвимых перед языковыми моделями, начали расти с начала 2022 года

Январская рабочая статья на arXiv ставит под сомнение привычную хронологию: ухудшение показателей занятости в профессиях, наиболее подверженных влиянию ИИ, началось не после запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, а почти на год раньше. Авторы объединили записи американской системы страхования по безработице, данные о карьерных историях из онлайн-профилей и университетских курсах, чтобы сравнить изменения по профессиям и выпускным когортам.

Выяснилось, что риск безработицы в профессиях с высокой экспозицией к большим языковым моделям начал расти с нижней точки в начале 2022 года. Кроме того, выпускники начиная с когорты 2021 года попадали в такие профессии реже, чем их предшественники, — и этот разрыв также открылся до конца 2022 года.

Исследователи не утверждают, что генеративный ИИ не повлиял на рынок труда. Их аргумент тоньше: сам по себе запуск ChatGPT не может служить чёткой линией причинно-следственного раздела, поскольку негативные тренды стартовали раньше. Анализ указывает на другие силы — общеэкономические и секторальные сдвиги, — которые уже давили на технологически насыщенные профессии.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Анализ напоминает о важном методологическом принципе: экспозиция к ИИ — это мера того, насколько задачи профессии могут быть затронуты возможностями языковых моделей, а не подсчёт реально потерянных из-за ИИ рабочих мест. Наблюдательные данные по безработице и карьерным историям не исключают более поздних эффектов от внедрения LLM в конкретных отраслях или регионах.

Отдельный вывод касается образования: выпускники, чьи учебные программы имели большую ИИ-экспозицию, после появления ChatGPT получали более высокую зарплату на первой работе и тратили меньше времени на поиск. Авторы подчёркивают, что это ассоциация, а не гарантия для конкретного работника или группы трудящихся, но она поддерживает необходимость явной увязки навыков, учебных планов и карьерных результатов.