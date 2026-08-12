Видеокарты Radeon RX 9000 подорожают на 7-20%

Видеокарты Radeon RX 9000, видимо, тоже будут дорожать в ближайшее время. Как минимум в Сети появились данные, где указаны новые рекомендованные цены для третьего квартала для китайского рынка.

Как можно видеть, повышение относительно оригинальных рекомендованных цен варьируется от 7% до 20%. Меньше всего разница для RX 7650 GRE (5,6%), но это карта прошлого поколения.

Фото Videocardz

Наибольший прирост можно видеть у RX 9070 XT и RX 9060 XT 16GB. Что интересно, обычная RX 9070 подорожает заметно слабее, хотя у неё те же 16 ГБ памяти.

Фото Videocardz

Авторы Videocardz проанализировали текущие цены на площадке JD.com и пока что не обнаружили следов роста цен, тогда как карты GeForce RTX 50 уже сильно подорожали. Таким образом, сейчас разрыв в розничных ценах между конкурирующими картами AMD и Nvidia максимально большой, то есть первые максимально более выгодны.