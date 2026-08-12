Представлен Google Pixel 11, который подорожал, но лишь условно
Младшая версия теперь имеет 256 ГБ памяти
Компания Google представила свои новые смартфоны линейки Pixel 11. Они были почти полностью рассекречены до анонса, но теперь всё официально, к тому же теперь мы точно знаем цены.
В этой новости мы расскажем о базовом Pixel 11, а остальные смартфоны затронем в последующих новостях.
Итак, младшая модель стала немного лучше и немного дороже. Цена теперь стартует с 900 долларов, что на 100 долларов больше, чем в случае Pixel 10. Однако объём флеш-памяти у базовой версии вырос со 128 до 256 ГБ, то есть фактически смартфон не подорожал, что неожиданно в имеющихся реалиях.
Оперативной памяти осталось 12 ГБ. Экран также сохранил диагональ 6,3 дюйма и разрешение Full HD+, частоту 120 Гц, и это всё ещё не LTPO. Повысила ли Google частоту ШИМ, пока неизвестно.
Интересно, что аккумулятор фактически даже стал чуть меньше: 4970 против 4985 мАч у прошлогодней модели, но Google обещает чуть лучшую автономность. При этом зарядка осталась той же: 30 Вт по проводу, 15 Вт в беспроводном режиме.
А вот платформа новая. У всех новинок Google это Tensor G6, которая произведена по техпроцессу 2 нм на мощностях TSMC. Фактически это первая такая платформа для смартфонов на рынке, но улучшилась ли энергоэффективность, пока неясно. В конфигурацию SoC входят семь процессорных ядер, что необычно. Это одно Cortex-C1 Ultra, четыре Cortex-C1 Pro с частотой 3,38 ГГц и ещё два с частотой 2,65 ГГц. В качестве GPU используется Imagination PowerVR C-Series CXTP-48-1536, который формально старее того, что использовался в Tensor G5, но пока подробностей тут мало.
В целом Google утверждает, что Tensor G6 как минимум на 25% быстрее работает в браузере и до 15% быстрее загружает приложения. Кроме того, новый чип на 20% энергоэффективнее, чем Tensor G5.
Возвращаясь к смартфону, у Pixel 11 немного улучшили камеру. Сверхширокоугольная и телекамера остались теми же, то есть далеко не флагманскими, а основная камера теперь опирается на более крупный датчик оптического формата 1/1,56 дюйма с разрешением 48 Мп. Но это тоже далеко не топовое решение.
Из остального можно выделить Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, защиту от воды, семь лет обновлений Android и четыре цвета: чёрный, светло-сиреневый, фисташковый и малиновый.
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