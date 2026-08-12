Представлен Google Pixel 11, который подорожал, но лишь условно

Компания Google представила свои новые смартфоны линейки Pixel 11. Они были почти полностью рассекречены до анонса, но теперь всё официально, к тому же теперь мы точно знаем цены.

В этой новости мы расскажем о базовом Pixel 11, а остальные смартфоны затронем в последующих новостях.

Итак, младшая модель стала немного лучше и немного дороже. Цена теперь стартует с 900 долларов, что на 100 долларов больше, чем в случае Pixel 10. Однако объём флеш-памяти у базовой версии вырос со 128 до 256 ГБ, то есть фактически смартфон не подорожал, что неожиданно в имеющихся реалиях.

Оперативной памяти осталось 12 ГБ. Экран также сохранил диагональ 6,3 дюйма и разрешение Full HD+, частоту 120 Гц, и это всё ещё не LTPO. Повысила ли Google частоту ШИМ, пока неизвестно.

Фото Google

Интересно, что аккумулятор фактически даже стал чуть меньше: 4970 против 4985 мАч у прошлогодней модели, но Google обещает чуть лучшую автономность. При этом зарядка осталась той же: 30 Вт по проводу, 15 Вт в беспроводном режиме.

А вот платформа новая. У всех новинок Google это Tensor G6, которая произведена по техпроцессу 2 нм на мощностях TSMC. Фактически это первая такая платформа для смартфонов на рынке, но улучшилась ли энергоэффективность, пока неясно. В конфигурацию SoC входят семь процессорных ядер, что необычно. Это одно Cortex-C1 Ultra, четыре Cortex-C1 Pro с частотой 3,38 ГГц и ещё два с частотой 2,65 ГГц. В качестве GPU используется Imagination PowerVR C-Series CXTP-48-1536, который формально старее того, что использовался в Tensor G5, но пока подробностей тут мало.

В целом Google утверждает, что Tensor G6 как минимум на 25% быстрее работает в браузере и до 15% быстрее загружает приложения. Кроме того, новый чип на 20% энергоэффективнее, чем Tensor G5.

Возвращаясь к смартфону, у Pixel 11 немного улучшили камеру. Сверхширокоугольная и телекамера остались теми же, то есть далеко не флагманскими, а основная камера теперь опирается на более крупный датчик оптического формата 1/1,56 дюйма с разрешением 48 Мп. Но это тоже далеко не топовое решение.

Из остального можно выделить Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, защиту от воды, семь лет обновлений Android и четыре цвета: чёрный, светло-сиреневый, фисташковый и малиновый.