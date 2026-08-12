Представлены Google Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL, которые в базе имеют меньше ОЗУ, чем прошлогодние модели

Кроме базового Pixel 11 компания Google, конечно, представила и модели Pro. Они тоже подорожали, но, напомним, Pixel 11 при повышении цены на 100 долларов предлагает вдвое больше памяти, чем прошлогодняя модель. В случае Pixel 11 Pro и 11 Pro XL всё немного сложнее.

Обе модели в базе имеют 256 ГБ флеш-памяти, что хорошо. Только вот оперативной памяти эти базовые версии имеют лишь по 12 ГБ, тогда как в прошлом году это было 16 ГБ, независимо от версии. Старшие модификации с более ёмким накопителем оснащены 16 ГБ.

Фото Google

В основе лежит та же SoC Tensor G6, которая, напомним, предлагает семь процессорных ядер в конфигурации 1+4+2. Экран меньшей модели имеет диагональ 6,3 дюйма при разрешении 1280p, а у старшей это 6,8 дюйма при разрешении 1344p. В обоих случаях частота меняется в пределах 1-120 Гц, а пиковая яркость достигает 3600 кд/кв.м.

Аккумуляторы лучше не стали: 4850 и 5115 мАч с 30-ваттной (у Pixel 11 Pro) и 45-ваттной (у Pixel 11 Pro XL) проводной и 25-ваттной беспроводной зарядкой.

Фото Google

Что касается камеры, это набор из 50-мегапиксельной основной камеры с большим 1/1,3-дюймовым сенсором, 48-мегапиксельным перископической камерой с 5-кратным зумом (1/1,95-дюймовый сенсор) и 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с автофокусом (1/2,51-дюймовый сенсор). Фронтальная камера опирается на 42-мегапиксельный сенсор.

Смартфоны защищены от воды и пыли (IP68), поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 и доступны в четырёх цветах: чёрном, светлом с зеленоватым оттенком, оливковом и персиковом. Цены на младшую модель начинаются от 1100 долларов, а старшая стоит от 1300 долларов.